Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1kişi yaralandı.

Şehit Harun Boy Mahallesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması sonucu R.K.(44) ve F.K. (50) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yanında pompalı tüfek bulunan şüpheli S.C'yi gözaltına aldı.

Yaralılardan R.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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