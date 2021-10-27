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Şırnak'ta ilkokul öğrencileri "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim aldı

27.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta ilkokul öğrencileri "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim aldı

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda Şırnaklı çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Şırnak'a gelen eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanında faaliyetine başladı.

Öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Etkinlik kapsamında tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Polis ekiplerince, öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı, trafik kuralları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Tuğsem Erçel, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğitimlerin hem uygulamalı hem de teorik olarak devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının çocuklara trafik kurallarını ve trafik bilincini küçük yaşta aşılamak olduğunu ifade eden Erçel, eğitimin yarın da Cizre ilçesinde devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerden Yağmur Algül, eğitim parkuruna eğlenmek ve öğrenmek için geldiğini anlatarak, "Burası çok güzel. Akülü arabalara bindik. Trafik kurallarını öğrendim." dedi.

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