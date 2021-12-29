Şırnak'ta kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim yapıldı

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Uludere ilçesinde kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim gerçekleştirdi.

Uludere'nin Şenoba beldesi kırsalında kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, drone ve dürbünlerle avcıların av için seçtiği muhtemel alanları inceledi.

Denetlemede çeşitli kuş türlerini de fotoğraflayan ekipler, yabani hayvanların geçebileceği noktalara da fotokapan kurdu.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinden birinin de kaçak avcılıkla mücadele olduğunu belirterek, belirli zaman aralıklarında kaçak avcılığın önüne geçmek için kırsalda denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde drone, dürbün, fotoğraf makinesi, insansız hava aracı (İHA) ve fotokapanlardan da yararlandıklarını ifade eden Kalay, bölge geneline 10 fotokapan kurduklarını, amaçlarının memeli hayvanlara yönelik av baskısını en aza indirmek ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tespit etmek olduğunu kaydetti.

"Denetimler çerçevesinde yıl içerisinde kaçak avlandığını tespit ettiğimiz 29 kişiye 436 bin lira ceza uyguladık." diyen Kalay, cezaların amacının av baskısının azaltmak ve caydırıcılık sağlamak olduğunu belirtti.

Kalay, yaban hayvanlarının yaşamını sürdürmesi için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getirerek, "Piknik için bu alanlara gelen vatandaşlardan da av tüfeklerini getirmemelerini istirham ediyoruz. Av sezonu içerisinde avlanılmasını rica ediyoruz. Aksi takdirde kaçak avcılık nedeniyle bizden sonraki nesiller doğal kaynaklarımızın devamını göremeyecekler. Kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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