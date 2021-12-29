YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim yapıldı

Şırnak'ta kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim yapıldı

29.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay: - "Yıl içerisinde kaçak avlandığını tespit ettiğimiz 29 kişiye 436 bin lira ceza uyguladık"

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Uludere ilçesinde kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim gerçekleştirdi.

Uludere'nin Şenoba beldesi kırsalında kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, drone ve dürbünlerle avcıların av için seçtiği muhtemel alanları inceledi.

Denetlemede çeşitli kuş türlerini de fotoğraflayan ekipler, yabani hayvanların geçebileceği noktalara da fotokapan kurdu.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinden birinin de kaçak avcılıkla mücadele olduğunu belirterek, belirli zaman aralıklarında kaçak avcılığın önüne geçmek için kırsalda denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde drone, dürbün, fotoğraf makinesi, insansız hava aracı (İHA) ve fotokapanlardan da yararlandıklarını ifade eden Kalay, bölge geneline 10 fotokapan kurduklarını, amaçlarının memeli hayvanlara yönelik av baskısını en aza indirmek ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tespit etmek olduğunu kaydetti.

"Denetimler çerçevesinde yıl içerisinde kaçak avlandığını tespit ettiğimiz 29 kişiye 436 bin lira ceza uyguladık." diyen Kalay, cezaların amacının av baskısının azaltmak ve caydırıcılık sağlamak olduğunu belirtti.

Kalay, yaban hayvanlarının yaşamını sürdürmesi için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getirerek, "Piknik için bu alanlara gelen vatandaşlardan da av tüfeklerini getirmemelerini istirham ediyoruz. Av sezonu içerisinde avlanılmasını rica ediyoruz. Aksi takdirde kaçak avcılık nedeniyle bizden sonraki nesiller doğal kaynaklarımızın devamını göremeyecekler. Kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıŞırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Şırnak Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Dicle Eczanesi
Sirnakmerkez
Bora Eczanesi
Cizre
Umut Eczanesi
Silopi
Çevrim Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.