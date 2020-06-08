Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 1-7 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram metamfetamin, 2 bin 940 paket gümrük kaçağı tütün ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

