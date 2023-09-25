Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 77 gözaltı

Operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1.021,50 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 10,50 gram esrar, 2.69 gram eroin, 11 bin 54 paket sigara, 525 adet puro, 4 adet tabanca, 96 adet silah parçası 434 adet muhtelif emtia, 83 adet cep telefonu, 375 adet cep telefonu aksesuarı, 31 adet elektronik emtia, 27 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 53 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde 12 şüpheli asayiş, 7 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli kayıp şahıs, 2 şüpheli şahıs farklı kimlikle çıkış yapma, 1 şüpheli sahte kimlik ibraz, 1 şüpheli şahıs terör suçundan olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

