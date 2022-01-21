Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı

Güçlükonak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otomobillerle seyir halinde olan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişi kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun jandarma ve güvenlik korucularına bildirilmesi sonucu bölgeye ekipler sevk edildi.

Mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Vatandaşlar kendilerine yardım eden ve kumanya ikram eden görevlilere teşekkür etti.

