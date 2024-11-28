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  4. Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulundu

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulundu

AA AA
28.11.2024 08:51
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Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in Suriye'nin Derik bölgesinde cesedi bulundu.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yalgettekin'den haber alamayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması yürütüldü.

Arama çalışması sürerken Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine teşhis için Suriye'ye giden aile üyeleri, cesedin Yalgettekin'e ait olduğunu belirledi.

Gencin cesedinin Şırnak'a getirileceği ve yapılacak otopsinin ardından Silopi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
suriye Şırnak kayıp genç

Şırnak Namaz Vakitleri 28 Kasım Perşembe

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