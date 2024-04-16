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Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

İHA İHA
16.04.2024 08:21
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen araçtaki 5 kişiden 4’ü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 23.30 civarlarında Uludere Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Bilen yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle Yeşilova Mahallesi’nde yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uludere Yeşilova Mahallesi’nde kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Uludere Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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