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Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

04.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkisinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın (23) bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan Ercan ağır yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sıkıştığı kabinden çıkarılan Ercan, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ta iş makinesinin kabinine kaya parçası düşmesi sonucu operatör öldü

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:12
Akşam
19:42
Yatsı
21:20

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Nergis Eczanesi
Sirnakmerkez
Anadolu Eczanesi
Cizre
Halk Eczanesi
Silopi
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