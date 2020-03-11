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Şırnak’ta Mutlu Çarşamba Projesi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelliler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba Projesi Şırnak’ta büyük ilgi görüyor.Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda her çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan fiziksel ve zihinsel engellilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelliler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba Projesi Şırnak’ta büyük ilgi görüyor.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda her çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan fiziksel ve zihinsel engellilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Proje ile engelliler, basketbol, futbol, voleybol, müzik, masa tenisi, robotik kodlama, gibi eğitsel oyunlar ve spor müsabakalarıyla yüzleri gülüyor.

Çarşamba gününü iple çekiyorlar
Engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve topluma kazandırmayı amaçlayan Mutlu Çarşamba Projesi ile ilgili açıklamada bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Mutlu Çarşamba projesiyle kentte bulunan resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencileri çarşamba günleri alıyoruz. İlk önce bilişim sınıfı geliyorlar. Robotik kodlama eğitimini görüyorlar. Daha sonra burada çeşitli spor etkinliklerine katılıyorlar. Bizde onlarla birlikte etkinliklere katılıyoruz. Burada gönüllü liderlerimiz, gençlerimiz eşliğinde etkinliklere katılıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Biz onları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar. Her Çarşamba bu devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığın herkese, her gence dokunduğu gibi özel eğitim gören çocuklarımızın da gönüllerine dokunuyor. Biz onları burada mutlu görünce gerçekten çok mutlu oluyoruz” dedi.

"Onların gözündeki mutluluğu görünce bizler de daha çok mutlu oluyoruz"
Gönüllü Remziye Sevim ise Gençlik ve Spor Bakanlığının Mutlu Çarşamba Projesinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sevim, “Bizim engelliler ilk geldiklerinde içlerine kapanık, bakış açıları çok soyut, içlerine kapanık insanlardı. Biz onların bu durumunu değiştirmek için sevdikleri oyun etkinlikleri ile bir şeyler katmaya çalıştık. O içlerindeki rekabet duygusu, hırs, istek, onların üzerinde büyük bir değişim oldu. Biz ilk başta robotik kodlamaya alıyoruz. Öğlen arası beslenme saatleri, öğlenden sonrada oyun etkinlikleri, müzik etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımızla gün boyu eğlenceli zaman geçiriyoruz. İyi ki böyle bir proje var. İyi ki bu projede yer alıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından engelli öğrenciler kendilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendi.

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Idil
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Cizre Eczanesi
Cizre
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