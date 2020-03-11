Şırnak’ta Mutlu Çarşamba Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelliler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba Projesi Şırnak’ta büyük ilgi görüyor.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda her çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan fiziksel ve zihinsel engellilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Proje ile engelliler, basketbol, futbol, voleybol, müzik, masa tenisi, robotik kodlama, gibi eğitsel oyunlar ve spor müsabakalarıyla yüzleri gülüyor.

Çarşamba gününü iple çekiyorlar

Engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve topluma kazandırmayı amaçlayan Mutlu Çarşamba Projesi ile ilgili açıklamada bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Mutlu Çarşamba projesiyle kentte bulunan resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencileri çarşamba günleri alıyoruz. İlk önce bilişim sınıfı geliyorlar. Robotik kodlama eğitimini görüyorlar. Daha sonra burada çeşitli spor etkinliklerine katılıyorlar. Bizde onlarla birlikte etkinliklere katılıyoruz. Burada gönüllü liderlerimiz, gençlerimiz eşliğinde etkinliklere katılıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Biz onları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar. Her Çarşamba bu devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığın herkese, her gence dokunduğu gibi özel eğitim gören çocuklarımızın da gönüllerine dokunuyor. Biz onları burada mutlu görünce gerçekten çok mutlu oluyoruz” dedi.