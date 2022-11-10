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Şırnak'ta öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

10.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmen M.K. sınavda kopya çeken bir öğrenciyi okul yönetimi ve ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B. sınıfa girerek, öğretmen M.K'yi darbetti.

Öğretmen M.K. kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin sınıfa girmesi, sonra koridorda yaşanan arbede ve 2 kişinin diğer öğretmenler tarafından okuldan çıkarılması yer alıyor.

EĞİTİM BİR-SEN SALDIRIYI KINADI

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesince, Cumhuriyet Ortaokulu önünde açıklama yapıldı.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, açıklamada, dünkü olayı kınamak ve şiddete uğrayan meslektaşlarının yanında olduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş saldırganların umudu yaralamalarına ve toplumun geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir."

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