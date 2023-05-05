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Şırnak'ta satılmak üzereyken el konulan sincap yavruları doğaya salındı

05.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde satılmak üzereyken el konulan 5 sincap yavrusu, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 hafta önce bir kişinin doğada bulup satmaya çalıştığı 8 sincap yavrusu ele geçirildi.

El konulan 8 yavrudan 3'ü telef oldu, diğerlerinin Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde tedavileri yapıldı.

Sağlıklı sincaplar, ekipler tarafından Kaymakamçeşme köyü mevkisinde doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, bu tür hayvanların doğal yaşam alanlarından alınarak evde beslemenin ve ticaret için alıkoymanın doğru olmadığını söyledi.

Kalay, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize bildirmeleri. Yaralı ve bitkin durumda olanları gerekli tedavilerini yapma imkanımız var. Onları yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturabiliriz."​​​​​​​ dedi.

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Şırnak sincap rehabilitasyon

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