Şırnak'ta "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek amacıyla söz konusu operasyon başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 1071 personel ve 107 operasyonel tim görev alıyor.

Nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde Tuşimiya Vadisi'nde 6 mağara ve 6 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramalarda, uçaksavar silahı, dragunov keskin nişancı tüfeği, M-4 piyade tüfeği, uçaksavar silahı sehpası, dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 makinalı tüfek namlusu, 4 havan mühimmatı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 7 bin muhtelif çapta mühimmat, 71 el bombası,14 anti-tank mayını, 40 el bombası tapası, 39 muhtelif çapta silah şarjörü, 3 bin biksi mayonu,

200 havan sevk barutu, 6 araç telsizi, 3 el telsizi, 6 EYP, 3 kilogram C4 patlayıcı, 9 EYP basma düzeneği, 44 EYP ateşleme sistemi, bir EYP ateşleme sistemi kumandası, 41 elektronik devre, 6'lı pil bloğu, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 akü, bir güneş paneli, 2 rüzgar ölçer, 32 tüp, 750 kilogram gıda maddesi, 350 yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edildi.

