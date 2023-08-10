YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" protokolü imzalandı

Şırnak'ta "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" protokolü imzalandı

10.08.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği arasında, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" projesi protokolü imzalandı.

Vali Osman Bilgin, Şırnak Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde, yer fıstığı üretiminin yüzde 10'unu karşılayan kentte, protokol kapsamında açılacak tohum üretim tesisinde, yer fıstığı üretimini direk veya dolaylı olarak teşvik etmek istediklerini söyledi.

Projenin maliyetinin yüzde 90'ının Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) diğer kısmının Silopi Yer Fıstığı Üretici Birliği tarafından karşılanacağını belirten Bilgin, "Üretilen tohumları çiftçiye ulaştırarak başta genç üretici çiftçilere destek olmak istiyoruz. Böylece yer fıstığını artırmak ve yer fıstığına dayalı gıda sanayisini ilçede geliştirmeyi hedefliyoruz. İşlenmiş yer fıstığını ve tohumunu üreten bir işletme kurmak hedeflendi." dedi.

Projeden yaklaşık 140 üreticinin faydalanacağını aktaran Bilgin, atıl durumda olan 400 metrekarelik çırçır fabrikasında 10 gencin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, projenin maliyetinin 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

Törene, DİKA Genel Sekreter Vekili Murat Katı, Silopi Kaymakamı Cahit Koç, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel ile Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı.​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Şırnak Valiliği

Şırnak Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:15
Öğle
12:21
İkindi
16:07
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Şırnak Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Dicle eczanesi
Cizre
Aslan eczanesi
Uludere
Konak eczanesi
Guclukonak
Tekçe eczanesi
Idil
Semih eczanesi
Beytussebap
Karanfil eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Silopi
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.