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Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları kitabı çıktı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Sosyolog Celal Güneş’in ilk kitabı ‘Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları’ Çizgi Kitabevi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.Yazar ‘Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları’ adlı kitapta, 1973 yılından itibaren Şırnak siyaset serüveni ve bu süreçte yaşanan siyasal değişim ile kırılmaları mercek altına alarak çarpıcı analizlere, yerel dinamiklerin ve ulusal gündemin seçmen davranışlarına etkisine yer verdi.

Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları kitabı çıktı

Sosyolog Celal Güneş’in ilk kitabı ‘Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları’ Çizgi Kitabevi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Yazar ‘Şırnak’ta Siyaset ve Seçmen Davranışları’ adlı kitapta, 1973 yılından itibaren Şırnak siyaset serüveni ve bu süreçte yaşanan siyasal değişim ile kırılmaları mercek altına alarak çarpıcı analizlere, yerel dinamiklerin ve ulusal gündemin seçmen davranışlarına etkisine yer verdi. Yaklaşık 3 yılda tamamladığı kitabında yazar, okurlarına Şırnak’ta siyasi yapının oluşumu, siyasi yelpazenin şekillenişi, siyasi iktidarın siyasi partiler arasındaki dağılımını ve siyasi yapının değişim düzenliliklerini araştırarak bilimsel veriler ışığında siyasal olanı, siyaset üstü bir perspektifle sundu.
Kitabın en önemli özelliğinin, Şırnak ili üzerine siyasal seçmen davranışını merkeze alan geniş kapsamlı bir çalışmanın daha önce hiç yapılmamış olması olduğu belirtildi. Yazarın üzerinde durduğu ve dikkatlerden kaçmaması gereken bir diğer önemli detay ise; yerel düzeydeki analizlerin yanı sıra, ulusal düzeydeki politika ve perspektifler bakımından da bir dizi araştırma ve incelemeleri ele alması oldu. Yazar Celal Güneş’in kitabına tüm internet tabanlı satış sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

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