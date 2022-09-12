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Şırnak’ta su samuru görüntülendi

12.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta su samuru görüntülendi

Şırnak’ta derede gezen su samuru cep telefonu ile kaydedildi.

Cudi Dağı eteklerindeki Nerdüş Deresi'nde nesli tehlike altındaki su samurunu gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, su samurunun dere kenarında balık araması, daha sonra suda ilerlemesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak su samuru

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Şırnak Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazartesi

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