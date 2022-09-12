Şırnak’ta su samuru görüntülendi

Şırnak’ta derede gezen su samuru cep telefonu ile kaydedildi.

Cudi Dağı eteklerindeki Nerdüş Deresi'nde nesli tehlike altındaki su samurunu gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, su samurunun dere kenarında balık araması, daha sonra suda ilerlemesi yer alıyor.



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