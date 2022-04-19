Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yıl önce Süryani çift Hurmüz ve Şimuni Diril'in kaybolmasına ilişkin açılan davada 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Behçet Öztunç hazır bulundu. Apro Diril ve İsmail Yıldız ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile celseye katıldı.

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan çiftin 6 çocuğu sanıklardan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanıkların kendi aralarında olay öncesi ve sonrasına ait 3 aylık telefon görüşme kayıtlarının alınması ve tutuklu yargılanmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanık Apro Diril savunmasında, olay günü Hurmüz Diril'in PKK'lı 3 terörist tarafından götürüldüğünü, Şimuni Diril'in de eşinin peşinden gittiğini iddia etti.

Daha önce Hurmüz Diril ile husumeti olduğunu ama kısa sürede barıştıklarını öne süren sanık Diril, "Hurmüz'ün köyde herkesçe konuşulan bir define bulduğu durumu vardı. Ben sorduğumda 'Sen de kendine ara bul.' dedi. Bu olay yüzünden öldürdüğüm iddialarını kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık Diril'in tutuklanmasına ve sanıkların telefon görüşme kayıtlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamış ve arama çalışması başlatılmıştı. 20 Mart 2020'de köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında Şimuni Diril'in cesedi bulunmuştu. Hurmüz Diril ise halen bulunamadı.

