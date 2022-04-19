YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

19.04.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yıl önce Süryani çift Hurmüz ve Şimuni Diril'in kaybolmasına ilişkin açılan davada 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Behçet Öztunç hazır bulundu. Apro Diril ve İsmail Yıldız ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile celseye katıldı.

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan çiftin 6 çocuğu sanıklardan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanıkların kendi aralarında olay öncesi ve sonrasına ait 3 aylık telefon görüşme kayıtlarının alınması ve tutuklu yargılanmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanık Apro Diril savunmasında, olay günü Hurmüz Diril'in PKK'lı 3 terörist tarafından götürüldüğünü, Şimuni Diril'in de eşinin peşinden gittiğini iddia etti.

Daha önce Hurmüz Diril ile husumeti olduğunu ama kısa sürede barıştıklarını öne süren sanık Diril, "Hurmüz'ün köyde herkesçe konuşulan bir define bulduğu durumu vardı. Ben sorduğumda 'Sen de kendine ara bul.' dedi. Bu olay yüzünden öldürdüğüm iddialarını kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık Diril'in tutuklanmasına ve sanıkların telefon görüşme kayıtlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamış ve arama çalışması başlatılmıştı. 20 Mart 2020'de köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında Şimuni Diril'in cesedi bulunmuştu. Hurmüz Diril ise halen bulunamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması:Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması:
Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandıKırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:23
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:16

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Salı

Derman Eczanesi
Sirnakmerkez
Serap Eczanesi
Cizre
Ökten Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.