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Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

25.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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fetö Gözaltı Şüpheli Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:02
Öğle
12:22
İkindi
16:12
Akşam
19:31
Yatsı
21:03

Şırnak Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Sıhhat Eczanesi
Sirnakmerkez
İhsan Eczanesi
Cizre
Baran Eczanesi
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Çevrim Eczanesi
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