Şırnak'ta terör operasyonlarında bir şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı ilgili il ve birimine teslim edildi.



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