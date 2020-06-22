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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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