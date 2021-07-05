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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

05.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Haziran- 4 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 1'i tutuklandı . Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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