YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

02.08.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:08
Öğle
12:21
İkindi
16:10
Akşam
19:25
Yatsı
20:54

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Gül Eczanesi
Sirnakmerkez
Zeren Eczanesi
Cizre
Bayram Eczanesi
Silopi
Armin Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.