Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 -18 Aralık 2022 tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 3 şüpheli Emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.

