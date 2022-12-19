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Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

19.12.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 -18 Aralık 2022 tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 3 şüpheli Emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.

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