Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Terörle mücadele bünyesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı, 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

