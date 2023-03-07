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Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

07.03.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele bünyesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı, 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

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