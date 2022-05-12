Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sivil savunma birliklerine (YPS) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde YPS yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz