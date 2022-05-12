YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

12.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sivil savunma birliklerine (YPS) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde YPS yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
pkk Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
04:55
Öğle
12:12
İkindi
16:01
Akşam
19:18
Yatsı
20:48

Şırnak Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Cumartesi

Neşe Eczanesi
Sirnakmerkez
Med Eczanesi
Cizre
Umut Eczanesi
Silopi
Evin Acar Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.