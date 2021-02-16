YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

16.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta çok sayıda silah ve el bombasının ele geçirildiği terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışma sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma dosyası bulunan şüpheli H.A'nın merkeze bağlı Çadırlı köyünde bulunan çadırlarında ve Yeniaslanbaşar köyünde bulunan konutunda terör örgütü PKK'ya ait silah ve malzeme bulunduğu bilgisi elde edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda H.A. yakalandı. Söz konusu bölgede yapılan aramalarda, 9 tüfek ile tüfeğe ait 12 şarjör, 1034 fişek, 4 el bombası, gündüz görüş dürbünü, kamuflajlı hücum yeleği, leşker kıyafeti ve uyku tulumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

Şırnak Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
12:29
İkindi
15:29
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Şırnak Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Gül Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sefa Eczanesi
Idil
Özen Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Cizre TSO Başkanı Sevinç, Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar ile görüştü

Cizre TSO Başkanı Sevinç, Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar ile görüştü

Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Patlamada 2 elini ve bir gözünü kaybeden Şırnaklı Beşir, sporla yaşama bağlandı

Patlamada 2 elini ve bir gözünü kaybeden Şırnaklı Beşir, sporla yaşama bağlandı

Uludere Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

Uludere Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.