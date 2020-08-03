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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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