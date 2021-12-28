Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, işbirlikçiler ile yardım ve yataklık yapanların yakalanması amacıyla dün kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, tablet bilgisayar, 15 cep telefonu, 3 flaş bellek, ses kayıt cihazı, örgütsel doküman ele geçirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

