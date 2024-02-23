Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın katlettiği 14 kişi anıldı

Taşdelen köyünde düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törene, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Yalçın, törende yaptığı konuşmada, hain terör örgütünün katlettiği şehitleri anmak için bir arada olduklarını belirterek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu toprakların altında şehit ve gazilerin kanının olduğunu kaydeden Yalçın, "Biz bu memleketi kolay kazanmadık, kimseye de bırakmayacağız." dedi.

Terör saldırısında 11 kişiyi kaybeden Gürgin Cengiz de 1987'de terör örgütü tarafından yapılan saldırıda, ağabeyi, ablası, amcası ve kuzenlerinin hayatını kaybettiğini anlatarak, terör örgütünü lanetlediğini belirtti.

Ferhan Apaydın ise terör saldırısının yaşandığı yıl 10 yaşında olduğunu ifade ederek, "1987'deki terör saldırısında yakınlarımızı kaybettik. Vatan sağ olsun. Saldırıyı çok iyi hatırlıyorum, hiçbir zaman da unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

