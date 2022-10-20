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Şırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulundu

20.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulundu

Şırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulundu

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde, dragunov keskin nişancı tüfeği ile keskin nişancı tüfeği dürbünü ve 5 şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, Zastava marka tabanca, EYP yapımında kullanılan 19 ateşleme sistemi ve 75 elektrikli fünye, antitank mayını, telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cudi Dağı mühimmat operasyon

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