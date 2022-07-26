Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

​​​​​​​​​​​​​​Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Toz taşınımının yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.​​​​​​​

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