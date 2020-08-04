YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü yakınlarında meydana geldi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 EL 058 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor

Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor

Şırnak Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:10
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Mina Eczanesi
Silopi
Sevgi Eczanesi
Idil
Özdemir Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Dılşad Eczanesi
Merkez
Dılşad Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Namaz Ve Herekol Dağlarında Piknik Keyfi

Namaz Ve Herekol Dağlarında Piknik Keyfi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.