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Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" başladı

12.10.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, yurt içi ile Irak, İran, İsveç ve Norveç'ten 60'ı aşkın akademisyen katıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Belediyesi Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında, "ilmin, medeniyetin ve güneşin toprakları"nın, Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.

Burada yaşayan insanların, geçmişiyle bağlarını en iyi şekilde sürdürüp geleceğe daha umutla bakmasını arzu ettiklerini belirten Atay, şöyle konuştu:

"Sevgiyi, muhabbeti hep ön planda tutmuş Molla el-Cezeri, Cizrelilere büyük bir miras bırakmıştır. Son 30-40 yıldır bu topraklarda bu sevginin, birlik ve beraberliğin olmaması için ellerinden gelen her türlü kötülüğü, bu topraklarda yaşayan insanlara maalesef terör örgütü yapmak istemiş. Bu kadirşinas şahsiyetin bu topraklara bırakmak istediği mirası hocalarımız en güzel şekilde anlatacaktır. İnşallah bu sayede vatandaşlarımız bu muhabbeti, aşkı ve vatan sevgisini hayatlarında yaşarlar."

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de ilçenin bilim, tarih ve kültür anlamında köklü bir geçmişe sahip, farklı kültürlerin bir arada geldiği önemli bir medeniyet merkezi olduğunu kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise sempozyumda sunulacak tebliğlerin, Cezeri'nin daha iyi anlaşılmasına ve tanınmasına vesile olmasını istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cezeri'nin sesi, avazı ve aşkının ebediyete kadar millete rehberlik etmesini, gönülleri yeniden aydınlatmasını dileyerek, "400 yıl evvel bu topraklarda yaşamış, bizlere olağanüstü bir eser bırakan Cezeri'yi, hocalarımız ve halkımız henüz yeni tanıyor." dedi.

Açılışına İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların katıldığı sempozyum, 14 Ekim'e kadar sürecek.

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Şırnak Cizre sempozyum

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