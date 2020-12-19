Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi.
Teknik ve fiziki takiple elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 ayrı eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda, K.O, S.İ, F.B, A.V.B, F.D, Y.K, M.E.İ, C.A. ve B.Z. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.