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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada 24 gram esrar, 0,96 gram eroin, 30,13 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, 90 paket gümrük kaçağı sigara, 57 cep telefonu, 931 cep telefonu aksesuarı, 56 tekstil ürünü ve 4 araç lastiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklandı, 23 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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