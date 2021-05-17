Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi , 775 lira para, gümrük kaçağı 1520 paket sigara, 2 cep telefonu ve 2 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

