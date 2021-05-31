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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı

31.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 2 bin 650 paket sigara, 386 kilogram tütün, 163 güneş gözlüğü, 30 paket elektronik sigara tütünü, 19 şişe içki, 17 cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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