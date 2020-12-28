Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 cep telefonu, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 puro, 28 kaçak cep telefonu, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

