YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza

Şırnak'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza

26.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Görümlü beldesi Cudi Dağı bölgesinde, 2 kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, K.M. ve A.L'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, 2 kişiye toplam 265 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kalay, "Bu hayvanlarımız koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Böyle durumlarda vatandaşlardan, en yakın kolluk birimine ve kendilerine haber vermelerini isteyen Kalay, "Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 15 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplam 265 bin lira ceza uygulandı." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ham petrol yüklü tır kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıHam petrol yüklü tır kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Erzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunuErzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunu
Tokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar ettiTokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Ceza Şırnak Cudi Dağı yaban keçisi

Şırnak Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:15
Öğle
12:13
İkindi
15:58
Akşam
19:02
Yatsı
20:25

Şırnak Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Doğan eczanesi
Silopi
Çevrim eczanesi
Idil
Semih eczanesi
Beytussebap
Firat eczanesi
Uludere
Bizim eczanesi
Cizre
Pamuk eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.