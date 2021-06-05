Şırnak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 209 kilogram eroin ele geçirildi

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellemesine yönelik Cizre ilçesinde, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramalarda, 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.
4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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