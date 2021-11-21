YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi

Şırnak'ta yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi

21.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan: - "Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor" - Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik: - "Rotaların belirlenmesiyle seyahat acentelerinin tur sayısı artmaya başladı. Ne kadar tanıtırsak o kadar turisti buraya çekme ihtimalimiz var"

EKREM PAYAN / FARUK KÜÇÜK - Turizmde hedef büyüten Şırnak'ta, bugüne kadar görülmeyen zengin doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması için 10 rota belirlendi.

Kent, Finik Ören Yeri ve Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliği barındırıyor.

Yeni turizm rotaları ile yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedeflenen kentte, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yeni alanların turizm potansiyeline kazandırılması için keşif yapıldı.

Geçen yıl turizmin canlandırılması için başlatılan "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi" kapsamında yürütülen çalışma ile turizm destinasyonuna dahil edilecek 10 rota belirlendi.

Belirlenen rotalar arasında Faraşin, Kilise Dağı, Akdizgin-Kırkağaç mevkisi, Cehennem Deresi, Bertül Şelalesi de yer alıyor.

Çalışmaların son durağı, Güçlükonak ilçesinin Akdizgin ile Kırkağaç köyleri arasında bulunan ve doğasıyla dikkati çeken Kırkağaç Vadisi oldu.

Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştiren turist kafilesi, mağara, kanyon, dik yamaçları, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi göstereceği bölgeyi gezdi.

- "100 yıllık zeytin ağaçları ve eski yerleşimler gördük"

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite ve DİKA öncülüğünde başlatılan proje ile 10 kültür ve doğa rotası oluşturulduğunu söyledi.

Bu rotaları gezerken çeşitli tarihi eserleri görme şansı elde ettiklerini belirten Erkan, "Rotada 100 yıllık zeytin ağaçları ve eski yerleşimler gördük. Önümüzdeki sene Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesince Hz. Nuh Kültür Şenlikleri yapılacak ve Hz. Nuh kültür rotaları turizme açılacak." dedi.

"Tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıp, bu güzellikleri görebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor." diyen Erkan, herkesi Şırnak'taki turizm ve kültür rotalarına davet etti.

- "Bütün dünyaya ve Türkiye'ye tanıtacağız"

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik de il genelinde başlattıkları proje ile belirledikleri 10 rotayı zaman zaman gezmeyi planladıklarını anlattı.

"Rotalarımızı bütün dünyaya ve Türkiye'ye anlatarak, tanıtacağız. Ne kadar çalışır tanıtırsak o kadar turisti buraya çekme ihtimalimiz var." ifadelerini kullanan Çelik, bu bölgelere yatırım yapılması gerektiğini aktardı.

Bundan sonraki çalışmaların tamamen altyapı ve tanıtım üzerine olacağını dile getiren Çelik, sonraki süreçte Valilik, üniversite ve diğer kurumlarla koordineli olarak bazı projeleri ortaya koyacaklarını kaydetti.

Çelik, "Rotaların belirlenmesiyle seyahat acentelerinin tur sayısı artmaya başladı. Sezonluk 15-20 tur grubunun geldiğini görüyoruz. 3 sene öncesine kadar bunlar yoktu. Yavaş yavaş bu gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte bu sayının daha çok olacağını ön görüyoruz." diye konuştu.

- "Turistlerin kesinlikle görmeleri gereken yerler"

Kentte otel işletmecisi Nail Turunç, bu tür organizasyonların yapılmasının bölgenin turizmine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Turunç, sürdürülebilir turizm için bu tarz etkinliklerin devam etmesinin önemine değindi.

Rota belirleme gezilerine katılan Şırnak Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dayan, kentin tarihi ve doğasından çok etkilendiğini vurguladı.

Baran Aytaş ise kentin güzelliklerini keşfetmek için kafileye katıldığına işaret ederek, "Asurlardan kalma mağara evleri gezdik. Yerli ve yabancı turistlerin kesinlikle görmeleri gereken yerler. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet
Şırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldıŞırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:01
İkindi
14:40
Akşam
17:03
Yatsı
18:22

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Çınar Eczanesi
Sirnakmerkez
Anadolu Eczanesi
Cizre
Silopi Eczanesi
Silopi
Armin Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.