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Şırnak'ta yoğun sis etkili oldu

21.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta yoğun sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı yerini sise bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sisten dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

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