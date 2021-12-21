Şırnak'ta yoğun sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı yerini sise bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sisten dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.



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