YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

23.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, İstanbul'a sahte kimlik ve pasaportla tekrar giriş yapan Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını incelemişti.

Ekipler, saldırıyı kırmızı bültenle arandığı için İtalya'da yakalanan Türk B.B'nin elebaşı olduğu suç örgütünün üyeleri E.E. ile Y.D'nin işlediğini tespit etmişti. Tüm şüphelileri, adreslerini ve kaçış güzergahlarını belirleyen ekiplerin İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirilmişti.

Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve flaş belleklerinde yapılan incelemelerde, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile E.S, Y.D, E.E, E.T. ile F.Y'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı:
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladıBaşpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.