Sırtında 1 yaşındaki oğluyla Tunceli'nin vadilerinde doğa yürüyüşüne çıkıyor

Tunceli'de okul öncesi öğretmeni Çağdaş Bozkurt, trekking çantasıyla Munzur ve Pülümür vadilerinde sırtında gezdirdiği 1 yaşındaki oğlunu doğa sevgisi aşılayarak büyütüyor.

Kentteki Anafatma Anaokulu'nda görev yapan 36 yaşındaki Bozkurt, bebek taşıma aparatlı trekking çantasıyla oğlu Güney'i fırsat buldukça gezintiye çıkarıyor.

Munzur ve Pülümür vadilerindeki akarsu kıyıları ve ormanlarda yürüyen Bozkurt, doğada piknik yapıyor.

OĞLUMLA YABAN HAYVANLARINI DOĞAL ORTAMLARINDA İZLİYORUZ"

Çocuğunu internetteki zararlı içeriklerden koruyarak büyütmeyi amaçlayan Çağdaş Bozkurt, AA muhabirine, oğlunu doğaya alıştırmak amacıyla ilk olarak kısa mesafeli turlar yaptığını söyledi.

Oğlunun alışmasıyla vadilerde gezmeye başladıklarını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Gezilerimiz sayesinde oğlum Güney, doğadaki hayvanları canlı görmeye başladı. Bir gezimizde yamaçtaki yaban keçisini fark edip bana seslendi. Bu beni çok mutlu etmişti. Oğlumla sincap, ördek ve güvercin gibi yaban hayvanlarını doğal ortamlarında izliyoruz."

AİLELERE "ÇOCUKLARINIZLA DOĞADA VAKİT GEÇİRİN" TAVSİYESİ

Bozkurt, doğadaki zenginliğin sadece kağıt üzerinde çocuklara gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, evde uzun süre kalan çocukların teknoloji bağımlılığı konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Her ebeveyne çocuğuyla doğada vakit geçirmesini tavsiye eden Bozkurt, "Çocuklar bir şekilde teknolojiye bulaşacaklar ama bu durumun minimum seviyeye indirilmesi taraftarıyım çünkü çocuklar doğadayken problem çözme becerisini ve zengin uyarıcı dediğimiz çevreyi izleyerek kendini geliştirebiliyor." dedi.

Bozkurt, oğluyla doğada piknik yaparak eğlendiğini belirterek, "Munzur ve Pülümür vadilerinde zaman geçiriyorum. Havaların soğuduğu bu dönemlerde daha yakın, yazın ise daha uzak yerlere çocuğumu götürebiliyorum. Genel itibarıyla yürüme mesafemiz çocuğuma bağlı olabiliyor. Şimdiye kadar günde 6 kilometre yol yürüdüğümü hatırlıyorum." diye konuştu.

