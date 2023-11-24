YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Sis altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sis altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu

24.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar’da, tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sis altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu

Afyonkarahisar güne sisli havayla uyanırken, kent merkezinde sisli hava ve pus etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis öğle saatlerine kadar etkili oldu.

Sisli havayı fırsat bilen doğa fotoğrafçıları da soluğu Hıdırlık Tepesinde aldı. Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Erçolak’ın sis altında çektiği Karahisar Kalesi’nin fotoğraf ve görüntüleri ise görenleri mest etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındıKafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındı
Traktörle çarpışan otomobil alev alev yandıTraktörle çarpışan otomobil alev alev yandı
İkinci el spot dükkanı alev alev yandı, 5 milyon lira zarar oluştuİkinci el spot dükkanı alev alev yandı, 5 milyon lira zarar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:49
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Özkara eczanesi
Merkez
Ömür eczanesi
Dazkiri
Pinar eczanesi
Ihsaniye
Hilal eczanesi
Cobanlar
Toprak eczanesi
Sultandagi
Eser eczanesi
Merkez
Damla eczanesi
Suhut
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.