Sis altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu

Afyonkarahisar güne sisli havayla uyanırken, kent merkezinde sisli hava ve pus etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis öğle saatlerine kadar etkili oldu.

Sisli havayı fırsat bilen doğa fotoğrafçıları da soluğu Hıdırlık Tepesinde aldı. Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Erçolak’ın sis altında çektiği Karahisar Kalesi’nin fotoğraf ve görüntüleri ise görenleri mest etti.

