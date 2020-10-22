Şiş;" Şanssızlıklardan biraz hedefimizden saptık,bundan sonra daha iyi olacağız"

Basketbol takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, "Sezon başı planlamamız da aldığımız oyuncuların sakatlıkları bizim organizasyonumuzu bozdu. 5 maçın 4’ünü kaybettik ve önceki gün ilk galibiyetimizi aldık. Şanssızlıklardan biraz hedefimizden saptık ama bundan sonra daha iyi olacağımız kanaatindeyim"dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdarespor’da Genel Sekreter Ali Şiş, Kulüp Başkanı Mustafa Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Takımın bugünlere gelmesinde herkesi emeği olduğuna dikkat çeken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş,"Uzun yıllardır liglerde yer alan takımımız inşallah maçlar ertelenmezse bu yıl Avrupa kupalarında yer alacak. Biz Avrupa takımlarının Elazığ’a gelecek olmasını çok önemsiyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların yaşanan süreçlerden dolayı yüzünü güldürecek spor harici başka bir şey göremiyoruz. İnsanların deprem psikolojisinden kurtulmalarını amaçlıyoruz"dedi.

Vali Erkaya Yırık’ın kendilerinden daha fazla takımı sahiplendiğine değinen ve teşekkür eden Şiş," Sezonbaşı planlamamız da aldığımız oyuncuların sakatlıkları bizim organizasyonumuzu bozdu. 5 maçın 4’ünü kaybettik ve önceki gün ilk galibiyetimizi aldık. Galibiyet önemliydi ve inşallah devamı gelecek. Yeni hocamız görevine başladı. Asıl hedefimiz bir kurum takımı olarak altyapı. Bölgede de taramalar yapacağız. Bir çok kulüpte olmayan imkanlara sahibiz. Şanssızlıklardan biraz hedefimizden saptık ama bundan sonra daha iyi olacağımız kanaatindeyim. Herkesin heyecanlanacağı bir takım oluşturmak istiyorum"ifadelerini kullandı.



