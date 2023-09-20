Sis ve fırtına tırmanışa engel olmadı, Ağrı Dağı’nın zirvesi dağcıları ağırladı

İlk gün 3 bin 200’e tırmanan Rus ve İngiliz uyruklu dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı’nın zirvesine varabildi.

