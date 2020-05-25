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Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 25.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Giresun ile Trabzon tarafından ortak kullanılan Sisdağı Yaylasında yoğun kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sisdağı Yaylasında mahsur kalan Osman Bilge isimli vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Giresun ile Trabzon tarafından ortak kullanılan Sisdağı Yaylasında yoğun kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sisdağı Yaylasında mahsur kalan Osman Bilge isimli vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kayasis Obasında 1 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, 2 arazi aracı ve 1 iş makinesinin yol açma çalışmalarını sonucu yarım metreye ulaşan karla kaplı yolu açarak mahsur kalan Osman Bilge’ye ulaştı.
Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla sorunsuz bir şekilde Giresun’un Çanakçı ilçesine ulaştırılan Osman Bilge isimli vatandaş, karla mücadele ekipleri olmadan kurtulmasının mümkün olmadığını ifade ederek "Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kaldım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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