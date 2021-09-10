Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

İSTANBUL (AA) - Dünyada camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, Mersin'de cam ambalaj, cam ev eşyası ve düzcam faaliyet alanlarına dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkeze topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Mersin'de cama dair tüm lojistik operasyonlarının tek merkezden ve entegre yönetimini sağlayacak stratejik bir adım attı.

Mersin’de konumlandırılan ve yönetimi Arkas Lojistik tarafından üstlenilecek olan Şişecam Mersin Lojistik Merkezi, dün Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Arkas Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ve Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş'un katılımıyla açıldı.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi aracılığıyla toplam 105 bin metrekare kapalı alanda yönetilecek operasyonlar ile 5 kıtada 70’den fazla ülkeye düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ürün ihracatı gerçekleştirilecek.

Merkezde inşaatı devam eden ve başlayacak olan yeni ambar yatırımlarıyla birlikte hizmet verilecek toplam kapalı depo alanının 155 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi'nden cam ambalaj faaliyet alanında 1.000 farklı ürünle 40 ülkeye, düzcam alanında 700'e yakın ürünle 50 ülkeye sevkiyat yapılması planlanıyor.

Cam ev eşyası faaliyet kolunda ise 250 farklı ürünü 30’a yakın ülkeye ulaştırma hedefi bulunuyor.

Aylık 2 bine yakın aracın işlem göreceği Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin tedarik, lojistik, güvenlik gibi süreçlerinin yönetimi ise 120 kişilik bir ekiple Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirilecek.

- "Tek Şişecam stratejisi ile uyumlu, entegre yönetim sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi'nin, farklı üretim tesislerinin tüm lojistik faaliyetlerinin tek merkezden yürütülmesi anlamında Şişecam'ın stratejik hedefleri ile uyumlu ve önemli bir adım olduğunu aktardı.

Şişecam'ın cama dair farklı faaliyet alanlarında gerçekleştirdiği lojistik operasyonlarını tek merkezde toplama adımının, stratejik odaklarıyla uyumlu, entegre bir süreç yönetimine imkan sağlayacağının altını çizen Elverici, Şişecam'ın, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu konumunda bulunduğunu hatırlattı.

Elverici, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitelerimiz açısından dünyada cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük beş oyuncu arasında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız birleşme sürecinin ardından ortaya çıkan 'Tek Şişecam' yapılanması, bize daha yalın, sade, yönetim süreçlerini merkezileştiren ve bu doğrultuda kolaylaştıran güçlü bir yapı sundu. Mersin'de, camın farklı alanlarındaki tüm lojistik operasyonlarımızı tek bir merkezde toplama hamlemiz de bu yaklaşımın bir başka ürünüdür. Tek Şişecam stratejisi ile uyumlu, entegre yönetim sağlayacak. Ana faaliyet alanlarımıza odaklanırken, bir yandan da bu faaliyetlerimizi destekleyen alanlarda gelişime yönelik hamleler yapıyor, bu adımlarımızda alanında güçlü iş ortaklarımızın uzmanlıklarından yararlanıyoruz.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi, düzcam, cam ev eşyası ve cam ambalaj faaliyet alanlarında hizmet verecek. Küresel salgının yarattığı sıra dışı koşullar dünyada gerek üretim, gerekse tedarik zinciri süreçlerini etkiledi. Bu koşullara rağmen Şişecam, öngörülü kararları ve stratejik adımları ile bu süreçte tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam etti. Optimizasyon ve operasyonel mükemmelliğe yönelik çalışmalarımız sayesinde üretim faaliyetlerinin devamlılığı etkin bir şekilde sağlandı. Ayrıca, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız tedarik zincirinde yaşanan olumsuzlukların daha etkin şekilde yönetilmesine de imkan tanıdı."

Şişecam Mersin Lojistik merkezi ile 3 faaliyet alanında, 5 kıtada 70'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştireceklerini bildiren Elverici, küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerini güçlü yetkinlik ve refleksleri kullanarak yönetmeye, iş süreçleri ve planlarında gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlar için değer yaratmaya devam edeceklerini aktardı.

- "30 bin tedarikçimiz ile büyük bir zinciri yönetiyoruz"

Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner de Şişecam’ın 30 bin tedarikçisi ile bugün Türkiye'de en fazla tedarikçi sayısına sahip şirket olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ürünleriyle 150'yi aşkın ülkeye ulaşan küresel bir oyuncu olarak, oldukça büyük bir tedarik zincirini yönetiyoruz. Bu kapsamda lojistik faaliyetlerimizin bir araya toplanması ve tek elden merkezi bir bakış açısıyla yönetilmesinin büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi'nde lojistik operasyonlarımızın yönetimini Arkas lojistik uzmanlığında tek merkezden sürdüreceğiz. Tedarik zincirine yönelik hızlı ve güçlü adımlarımız ile hem Şişecam’ın güçlü hedeflerine hem de geniş ekosistemimize yönelik önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz."

