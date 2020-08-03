Şişecam Düzcam, Lamine Cam ile sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa'nın en büyük üreticisi Şişecam Düzcam, emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor.

Şişecam Düzcam açıklamasına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle beraber hem sosyal mesafe hem de hijyen koşulları ön plana çıktı.

Şişecam Düzcam'ın emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam, normalleşme sürecinde hem sosyal mesafenin hem de hijyen koşullarının sürdürülmesine katkı sağlıyor. Hastanelerde, bankalarda, ofislerde, okullarda ve bunun gibi birçok ortak yaşam alanında ara bölme camı olarak tercih edilen Şişecam Lamine Cam, sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olurken, bir yandan da virüsün yayılma riskinin azaltılmasına olanak sağlıyor.

Aynı zamanda yaşam alanlarının daha fazla gün ışığı almasını sağlayarak hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda daha sağlıklı bir ortamda kalma avantajını yaratıyor.

- Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı güvenlik sağlıyor