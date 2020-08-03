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Şişecam Düzcam, Lamine Cam ile sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Hastanelerde, bankalarda, ofislerde, okullarda ve bunun gibi birçok ortak yaşam alanında ara bölme camı olarak tercih edilen Şişecam Lamine Cam, sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olurken, bir yandan da virüsün yayılma riskinin azaltılmasına olanak sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa'nın en büyük üreticisi Şişecam Düzcam, emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor.

Şişecam Düzcam açıklamasına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle beraber hem sosyal mesafe hem de hijyen koşulları ön plana çıktı.

Şişecam Düzcam'ın emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam, normalleşme sürecinde hem sosyal mesafenin hem de hijyen koşullarının sürdürülmesine katkı sağlıyor. Hastanelerde, bankalarda, ofislerde, okullarda ve bunun gibi birçok ortak yaşam alanında ara bölme camı olarak tercih edilen Şişecam Lamine Cam, sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olurken, bir yandan da virüsün yayılma riskinin azaltılmasına olanak sağlıyor.

Aynı zamanda yaşam alanlarının daha fazla gün ışığı almasını sağlayarak hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda daha sağlıklı bir ortamda kalma avantajını yaratıyor.

- Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı güvenlik sağlıyor

Sosyal mesafenin korunmasının hayatın yeni normali haline geldiği Kovid-19 döneminde Şişecam Lamine Cam, şeffaf ve dayanıklı yapısı ile doğa dostu, daha şık ve uzun süreli bir çözüm sunuyor.

İki veya daha fazla cam plakanın özel bağlayıcı polivinil bütiral (PVB) tabakalar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretilen Şişecam Lamine Cam, kullanım amacına göre birçok avantaj sunuyor.

Şişecam Lamine Cam, kırılması halinde cam parçaları PVB ara katmanları tarafından yerinde tutularak çarpma sonucu oluşan kazalarda yaralanma riskini en aza indirgiyor. Bu özelliğiyle dışarıdan gelebilecek darbelere karşı güvenlik sağlıyor. Taş ve sopa gibi araçlarla yapılan saldırı ve hırsızlık girişimlerinde içeri girişleri önleyip geciktiriyor.

Balkon ve merdiven korkuluklarında kullanılarak aşağı düşme gibi olası kazaları önlüyor. Şişecam Düzcam'ın daha şeffaf bir görüntüye sahip olan düşük demirli emniyet ve güvenlik camı Şişecam Ultra Clear Lamine Cam ise arkasında sergilenen objeleri daha canlı ve gerçek renklerinde göstererek özellikle vitrin gibi kullanım alanlarında tercih ediliyor.

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